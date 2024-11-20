В США заявили, что не находятся в состоянии войны с Россией

В Пентагоне заявили, что США не воюют с Россией по ядерному оружию

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не находятся в состоянии войны с Россией, а новый виток эскалации украинского конфликта не является предвестником глобального вооруженного конфликта. Об этом она заявила на брифинге оборонного ведомства страны.

«Позвольте мне прояснить: мы не находимся в состоянии войны с Россией», — сказала Сингх.

Так она ответила на вопрос о переменах в ядерной политике России. При этом добавила, что якобы Россия ответственна за новый виток эскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, в которой за Россией оставлено право применить ядерное оружие, если против нее и Белоруссии применят пусть и обычное оружие, но создающее угрозу суверенитету и территориальной целостности обеих государств.

Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что новая ядерная доктрина России не представляет опасности для США и НАТО.