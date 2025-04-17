В США заговорили об ограничении доступа к DeepSeek для американцев

Администрация американского президента Дональда Трампа может заблокировать для граждан доступ к чат-боту китайской компании DeepSeek. Об этом сообщила газета The New York Times .

По данным журналистов, правительство также рассматривает ограничения на покупку DeepSeek американских технологий, в том числе чипов для искусственного интеллекта. Кроме того, в США выяснят, не покупала ли китайская компания микросхемы из Америки, обойдя действующие ограничения.

Ранее американские власти ввели запрет на отправку своих микросхем в Китай. Как сообщило агентство Bloomberg, из-за ограничений технологический гигант Nvidia может потерять 5,5 миллиарда долларов, потому что компания без соответствующего разрешения не может продавать чипы H20 для технологий ИИ.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил, что планы США поднять пошлины на китайские товары до 245% — это лишь часть стратегии президента Дональда Трампа. Он отметил, что политик ведет «торг как на турецком базаре».