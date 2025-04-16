Экономист Разуваев прокомментировал планы США поднять пошлины на китайские товары

Планы Соединенных Штатов поднять пошлины на товары из Китая до 245% — это лишь часть стратегии американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением поделился экономист Александр Разуваев в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

«Я не знаю, насколько быстро, но будет какая-то нормализация, полное или частичное взаимное обнуление пошлин», — отметил специалист.

По словам Разуваева, к заявлениям и действиям президента США необходимо относиться спокойно. Трамп ведет «торг как на турецком базаре», считает эксперт.

Ранее появилась информация, что США могут повысить пошлины для Китая до 245%, однако действие новых тарифов приостановили для тех стран, которые согласились на переговоры с Вашингтоном.