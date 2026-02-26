Мартьянов: жизнь Зеленского может зависеть от продолжения конфликта на Украине

Жизни президента Украины Владимира Зеленского и людей из его окружения напрямую зависят от продолжения конфликта. Об этом заявил американский военный аналитик Андрея Мартьянов в интервью экс-офицеру армии США Дэниелу Дэвису на YouTube-канале .

«Продолжение конфликта для них — для Зеленского, его хунты и некоторых других людей, в том числе на Западе — это продолжение жизни. Как только конфликт будет завершен, для них все будет кончено. Они исчезнут», — сказал Мартьянов.

Причем Зеленского, по версии аналитика, могли бы устранить его же преступные группировки после завершения спецоперации. Пока же сильное психологическое поражение Киеву нанесло продолжающееся продвижение российских военных в сторону Запорожья.

Ранее бывший помощник президента Украины Олег Соскин усомнился в том, что Россия и Украина в ближайшее время смогут достичь договоренностей о прекращении конфликта и заключить мирное соглашение.