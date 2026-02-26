«Какое соглашение?» На Украине выразили сомнения в заключении мира с Россией

Соскин: мирного соглашения между Россией и Украиной не будет

Мирного соглашения между Россией и Украиной ждать не стоит. Такое мнение выразил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала .

Соскин усомнился, что стороны в ближайшее время смогут достичь договоренностей о прекращении конфликта.

«Надо, чтобы было мирное соглашение. Ну, не будет его. Макрон сказал: „Какое мирное соглашение сегодня?“ Да и Зеленский про это говорит», — сказал он.

Бывший чиновник выразил мнение, что европейские страны планируют подготовку к прямому участию в конфликте на территории Украины. Он считает, что Франция и Великобритания могут ввести на Украину контингент, а Германия вряд ли к этому присоединится.

Кроме того, Соскин предположил, что дополнительные силы могут направить и с других континентов: например, из Канады, Новой Зеландии и Австралии.

Прийти к совместному решению по мирному урегулированию конфликта на Украине стороны попытаются уже в первых числах марта. Новый раунд переговоров с участием России, США и Украины перенесли на начало весны. Место проведения встречи пока не сообщили.