В США задержали россиянина по прозвищу Неуловимый Дед

В США задержали 71-летнего россиянина по прозвищу Неуловимый Дед. Его обвинили в причинении тяжких телесных повреждений местному пенсионеру. Об этом сообщила американская телекомпания NBC .

Согласно полицейскому протоколу, ЧП случилось у магазина «Матрешка». Россиянин накинулся на 65-летнего американца, когда оба пытались припарковаться. По словам пострадавшего, нападавший кричал, что убьет его, сопровождая это антисемитскими высказываниями.

«Мужчина, который, как сообщалось, является гражданином России, был арестован и помещен в тюрьму. Позже он предстал перед судьей, который постановил оставить его под стражей без права на освобождение под залог», — рассказали тележурналисты.

С 2010 года Неуловимый Дед неоднократно привлекался к ответственности в Санни-Айлс-Бич. Ему каждый раз удавалось выйти на свободу, выплатив залог.

