В США забеспокоились из-за военных учений России и Китая

NYT: совместные учения России и Китая вызвали большое беспокойство в США

Совместные российско-китайские военные учения вызвали беспокойство в Соединенных Штатах из-за неготовности к растущему взаимодействию двух стран. Об этом написали в New York Times .

Россия совместно с Китаем провела совместные учения «Морское взаимодействие — 2024». Они прошли в середине июля в акватории Южно-Китайского моря.

«Их растущее [военное] взаимодействие вызывает большие опасения в Вашингтоне», — отметили авторы материала.

По данным журналистов, стратегия Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) долгие годы не учитывала возможное военное взаимодействие России и Китая. Стратегическое партнерство РФ и КНР становится весомым противовесом проамериканским блокам в АТР, заметили авторы статьи.

Россия и Китай провели недавно совместное воздушное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями. Также отечественные ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики Xian H-6K пролетали над северной частью Тихого океана.