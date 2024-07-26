Учения России и Китая рядом с США вызвали тревогу в Пентагоне

Глава Пентагона Остин обеспокоился из-за маневров самолетов РФ и Китая у Аляски

Iranian Army Office/Keystone Press Agency
Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совместные военные учения России и Китая у берегов Аляски вызвали беспокойство у главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Он отметил, что маневры вызвали у американских военных тревогу, так как Китай якобы «оказывает поддержку конфликту на Украине». Остин уточнил, что китайские и российские самолеты не пересекали границ и только приблизились к побережью Аляски. От США бомбардировщики разделяло расстояние в 320 километров. Несмотря на это, американское командование подняло в воздух истребители для перехвата четырех самолетов.

Россия и Китай провели 25 июля совместное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями и над северной частью Тихого океана. В маневрах участвовали два отечественных бомбардировщика Ту-95МС и два китайских Xian H-6K.

Полет продлился около пяти часов, на некоторых участках пути самолеты сопровождали зарубежные истребители. По данным Минобороны, бомбардировщики не нарушали границ третьих стран.

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