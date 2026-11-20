Частный легкомоторный самолет попал в аварию на оживленной трассе после попытки неудачного вылета из международного аэропорте Норте в Мексике. Как сообщило издание La Voz , несмотря на аварию и пожар, охвативший воздушное судно, выжили оба члена экипажа и четыре пассажира.

По предварительным данным, самолет потерял мощность во время разгона. Он проехал по взлетно-посадочной полосе, пробил ограждение и вылетел на трассу, остановив движение.

На место прибыли пожарные, вытащившие людей из охваченного огнем самолета. Медики после осмотра пострадавших постановили, что госпитализация им не требуется.

Федеральное агентство гражданской авиации объявило о начале административного расследования для определения точных причин сбоя и ответственности.

В начале ноября частный самолет Learjet 60 упал посреди улицы в Палм-Бич, штат Флорида. В пресс-службе Минтранса США заявили, что на борту воздушного судна находились девять человек. Никто из них не выжил.