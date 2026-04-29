В США выпустят паспорта с изображением Трампа

В США выпустят лимитированные паспорта с лицом Трампа к 250-летию США

Государственный департамент США готовит выпуск лимитированной серии паспортов с изображением президента Дональда Трампа к 250-летию страны. Об этом сообщил Fox News .

По данным телеканала, на макете нового документа портрет Трампа разместят на внутренней стороне паспорта. Его окружают текст Декларации независимости США и американский флаг. На другой странице напечатают картину художника Джона Трамбулла «Декларация независимости», где изображены отцы-основатели Соединенных Штатов.

Представитель Госдепартамента заявила, что юбилейные паспорта смогут получить все граждане США, подавшие стандартное заявление на оформление документа. Выпуск серии приурочат к празднованию 250-летия Соединенных Штатов в июле.

Проект станет частью масштабной программы «Америка250», которую продвигает администрация Трампа.

Ранее на гольф-курорте Trump National Doral в Майами появилась скульптура действующего президента США, отлитая из позолоченной бронзы.