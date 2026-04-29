На гольф-курорте во флориде установили позолоченную статую Трампа

На гольф-курорте Trump National Doral в Майами появилась новая достопримечательность — скульптура действующего президента США, отлитая из позолоченной бронзы. Об этом сообщил журнал Golfweek .

Монумент изображает Дональда Трампа в момент, последовавший за покушением на его жизнь в 2024 году. Высота статуи вместе с постаментом достигает 6,7 метра. Без пьедестала фигура президента имеет размер 4,5 метра.

Покушение на Трампа случилось 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в Батлере (Пенсильвания). Одна из пуль едва не попала ему в голову, задев только ухо.

Стрелком оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс, который открыл огонь из винтовки AR-15. Он находился на крыше внешнего периметра митинга, примерно в 120 метрах от цели. Успел сделать несколько выстрелов, потом его ликвидировал снайпер из команды Секретной службы США.

В этом году на жизнь Трампа снова покушались. Вооруженный мужчина пробрался на охраняемую территорию личного поместья президента во Флориде.