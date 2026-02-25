События во Львове показали нарастающий внутренний кризис на Западной Украине и возможные процессы распада государства после завершения боевых действий. Об этом заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью на YouTube-канале.

Во Львове обострился конфликт между местными жителями и теми, кто занимался призывом в армию.

«Вы, наверное, сами вчера видели, что во Львове происходят действительно ошеломляющие события. Западные украинцы начинают бороться с теми, кто их призвал в армию, в основном через похищения людей. Там раздаются взрывы, они стреляют друг в друга», — заявил Мартьянов.

Также аналитик высказал мнение, что накопившиеся противоречия на Украине обладают эффектом замедленной бомбы и могут проявиться в полной мере только после прекращения боевых действий.

«Как только боевые действия прекратятся <…> Украины не будет как государства. Начнутся политические процессы», — подытожил он.

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели несколько мощных взрывов. В регионе не объявляли воздушную тревогу.