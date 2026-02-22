Кошмар Зеленского начался? Атака во Львове: ее никто не ожидал

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремело несколько мощных взрывов. В регионе не объявляли воздушную тревогу, на месте происшествия есть жертвы и пострадавшие среди силовиков, сообщил в социальных сетях депутат местного городского совета Зинкевич.

Источники депутата рассказали о двух взрывах, разница между ними составила всего 15 минут. Зинкевич написал, что погиб как минимум один человек. Его тело выбросило на дорогу.

Позднее выяснилось, что взрывы прогремели в районе крупного торгового центра на улице Госпитальной. Пострадал военнослужащий местной Национальной гвардии.

Полиция подтвердила, что в результате этого происшествия во Львове есть погибшие и пострадавшие среди силовиков. По версии следователей, после первого взрыва к торговому центру прибыли наряды патрульной полиции. После этого прогремели еще несколько взрывов.

По словам очевидцев, в соседних зданиях выбиты окна, в районе ощущается сильный запах гари. На месте работают профильные службы, территория оцеплена.

Украинская пресса подчеркивала, что сигналы воздушной тревоги в ночь на 22 февраля не звучали во Львове, звуков пролета дронов не было. Полиция рассматривает версию о диверсии.

В середине февраля взрыв прогремел в военкомате на западе Украины.