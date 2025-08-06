В США уточнили понятие «нефть из России»

Понятие «нефть из России» означает не только само сырье, но и нефтепродукты, которые произвела из него третья сторона. Об этом свидетельствует текст указа президента США Дональда Трампа о пошлинах против Индии.

Кроме того, деньги будут взимать и за «непрямой импорт», то есть закупку российской нефти через третьи страны, если можно отследить ее происхождение.

Трамп обложил Индию пошлинами на импорт в 25%. Американские власти не исключили, что примут такие же меры и против других стран, покупающих у России энергоресурсы.

При этом телеканал CNN сообщал, что подобные санкции ударят прежде всего по экономике самих США, поскольку приведут к росту потребительских цен и снижению прибылей компаний.