Трамп ввел против Индии пошлины в 25%

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на импорт из Индии вводится дополнительная пошлина в 25%. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Экономическую меру США ввели в ответ на закупку Индией российской нефти. Пошлинами обложат товары, которые поступят через 21 день после подписания указа.

В дальнейшем американское руководство может ввести подобные меры и против других государств, которые импортировали российские энергоресурсы.

Ранее телеканал СNN предупредил, что пошлины могут обернуться для США сокрушительным ударом по экономике. Из-за ограничений на импорт в стране поднимутся потребительские цены и снизятся доходы компаний. Также пошлины ускорят в США инфляцию.

Ранее МИД Индии напомнил американской стороне о том, что она сама закупает у России уран и удобрения. Трамп прокомментировал это сообщение и рассказал, что ничего не знает об этом. Он пообещал проверить данную информацию.