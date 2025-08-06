«Новая кувалда». Антироссийские санкции Трампа обрушатся на экономику США
Антироссийские санкции Трампа ударят по американской экономике
Санкции США против стран, покупающих российские энергоносители, нанесут сокрушительный удар по американской экономике. Об этом сообщил телеканал СNN.
Речь идет об угрозах Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины против государств, закупающих российскую нефть.
«Но если мир на Украине по-прежнему будет выглядеть недостижимым в ближайшей перспективе и если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику», — заявили авторы материала на сайте телеканала.
По их словам, США грозит повышение потребительских цен и снижение прибыли компаний. Увеличение пошлин ускорит инфляцию в стране, считают эксперты.
В Турции забили тревогу из-за возможных санкций США против России. Ограничения могут нанести серьезный ущерб турецкой промышленности.