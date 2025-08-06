«Новая кувалда». Антироссийские санкции Трампа обрушатся на экономику США

Санкции США против стран, покупающих российские энергоносители, нанесут сокрушительный удар по американской экономике. Об этом сообщил телеканал СNN .

Речь идет об угрозах Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины против государств, закупающих российскую нефть.

«Но если мир на Украине по-прежнему будет выглядеть недостижимым в ближайшей перспективе и если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику», — заявили авторы материала на сайте телеканала.

По их словам, США грозит повышение потребительских цен и снижение прибыли компаний. Увеличение пошлин ускорит инфляцию в стране, считают эксперты.

В Турции забили тревогу из-за возможных санкций США против России. Ограничения могут нанести серьезный ущерб турецкой промышленности.