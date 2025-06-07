В США уличили Пентагон в многолетнем обмане об НЛО

Расследование привело следователей в 1980-е годы, когда один из полковников ВВС США посетил бар недалеко от Зоны 51 — это общее название строго засекреченного объекта армии США в пустыне штата Невада.

Офицер передал владельцу бара снимки, на которых якобы были запечатлены летающие тарелки. Фотографии с НЛО повестили на стены заведения, а потом они облетели и всю страну. Возникли разговоры о том, что американские военные якобы получили в свое распоряжение инопланетные технологии и теперь их тайно тестируют.

Пентагон позволил этим слухам распространяться. По мнению экспертов, американские военные тем самым хотели скрыть от Советского Союза реальные программы по созданию секретного оружия.

Ранее в Колумбии уфологи обнаружили сферический объект, покрытый похожими на древние руны символами. Они посчитали, что это послание человечеству, но были и те, кто назвал его арт-объектом, созданным людьми.