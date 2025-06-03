Уфологи нашли сферический НЛО с посланием человечеству

Daily Star: ученые в Колумбии исследовали сферический НЛО с узорами и письменами

В тропических лесах Колумбии нашли сферический объект с загадочными узорами и письменами. Уфологи приняли шар за послание человечеству, сообщил Daily Star .

Металлический шар покрыт символами, похожими на древние руны. Когнитивный нейробиолог и исследователь НЛО Джулия Моссбридж допустила, что это созданный человеком арт-объект, специально подброшенный в лес. Рентгенолог Хосе Луис Веласкес не согласился с этой версией.

«Он имеет искусственное происхождение, поскольку не имеет следов сварки, а его внутренняя структура состоит из элементов высокой плотности», — сказал он.

Уфологи задействовали искусственный интеллект, чтобы расшифровать письмена. Они гласили: «Источник рождения через союз и энергию в цикле трансформации, точка встречи единства, расширения и сознания — индивидуального сознания». Исследователи приняли это за послание инопланетян человечеству на фоне ухудшения экологической обстановки.

Ранее полиция Канады нашла обломки сбитого американскими военными НЛО, сообщили «Известия». Их передали на экспертизу.