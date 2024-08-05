В США указали на важный недостаток поставленных Украине F-16

Поставленные Украине истребители F-16 серьезно устарели. Такое мнение выразил американский политолог Марк Слебода в интервью на YouTube-канале Dialogue Works .

«F-16 — устаревшие самолеты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире», — сказал он.

Слебода перечислил основные проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при эксплуатации полученных истребителей. По его словам, риск уничтожения F-16 при их приближении к линии боевого соприкосновения очень высок.

Он заверил, что ВС РФ не допустят применения ракет «воздух-земля» с этих самолетов. Российские бойцы с энтузиазмом будут выслеживать F-16, чтобы преподать урок и предотвратить прецедент, резюмировал политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне подтвердил прибытие в страну партии западных истребителей. По данным издание «Страна.ua», F-16 заметили над Одессой. Однако истребители уже назвали бессильными перед российской авиацией.