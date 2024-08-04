Истребители F-16 назвали бессильными против российских ВКС

Полученные Украиной американские истребители F-16 не сыграют особой роли в зоне проведения специальной военной операции. По своим характеристикам эти самолеты сильно проигрывают российским истребителям. Об этом в комментарии RT заявил полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день аэродром базирования американских истребителей неизвестен. Но как только российские военные получат нужные координаты, то одним ударом уничтожат и воздушную гавань, и самолеты.

«По своим тактико-техническим характеристикам F-16 уступают российским истребителям, таким как Су-30, Су-35», — заявил Литовкин.

Военный эксперт пояснил, что в отличие от российских самолетов американские истребители однодвигательные, поэтому поднимать в воздух большой объем вооружения неспособны.

«Для того чтобы он совершил маневр в воздухе, ему надо прочертить полнеба, а наши крутятся на одном месте и могут совершать элементы воздушного пилотажа. Эти пируэты нужны для того, чтобы уклониться от ракеты. Вот F-16 не может уклониться», — добавил собеседник.

Подводя итог, Литовкин добавил, что российские истребители во много раз превосходят F-16 и обладают большим преимуществом.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что для уничтожения полученных украинскими военными американских истребителей F-16 достаточно российских систем противовоздушной обороны, которые готовы к поражению целого ряда целей, включая военные самолеты. Он добавил, что использование систем против F-16 станет хорошей проверкой их отлаживания.