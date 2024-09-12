В США указали на тревожную для Украины деталь выступления Харрис

FP: Харрис не рассказала о своих планах по поддержке Украины на дебатах

На дебатах с кандидатом на пост главы Белого дома Дональдом Трампом вице-президент США Камала Харрис ничего не сказала о своих планах по поддержке Украины. На эту тревожную для киевского режима деталь указал американский журнал Foreign Policy .

«Харрис не представила никакой программы на будущее по поводу того, как ее возможная администрация будет поддерживать Украину», — отметили авторы материала.

Также Харрис не объяснила свою позицию насчет снятия запрета на удары по российским территориям американским дальнобойным оружием. При этом Трамп заявил, что завершит конфликт на Украине еще до вступления в должность, если победит на выборах.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на прошедшие в США дебаты. Она назвала происходящее между Трампом и Харрис шоу. Как заметила дипломат, спикеры не отвечают за свои слова.