В США страдающая ожирением семья морила подростка голодом и довела до истощения

В американском штате Висконсин арестовали четырех членов семьи, которые держали взаперти и морили голодом 14-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали с крайней степенью истощения, сообщил телеканал FOX 11 .

В числе подозреваемых был биологический отец девочки — Уолтер Гудман и его жена Мелисса, а также ее дочь Саванна ЛеФевер с партнером. Им предъявили обвинения в пренебрежении родительскими обязанностями, физическом и эмоциональном насилии.

Ребенок попал в новую семью отца в 2020 году, когда ее мать отправили в тюрьму. С того времени девочка больше не посещала врачей, а в школе училась дистанционно из-за коронавируса. Затем перешла на домашнее обучение.

Гудман утверждал, что у его дочери аутизм, поэтому она не спит и не ест. Но текстовые сообщения между взрослыми в доме говорили о другом. Они жалели для нее еду, мечтали, чтобы она исчезла, хотели побить.

«Если бы я мог оставить ее где-нибудь в лесу, я бы так и сделал», — однажды признался Гудман своему другу.

Девочка большую часть времени была изолирована в своей комнате. Ее забрали из семьи после жалобы Гудмана на ее слабость и вялость.

На момент госпитализации она весила 16 килограммов, страдала от истощения и множества серьезных заболеваний, в частности, гепатита и панкреатита. Врачи не знали, выживет ли она.

Арестованным грозит более 80 лет тюрьмы, сейчас они находятся под стражей. Что касается девочки, то ее уже выписали из больницы. Она набирает вес, ее самочувствие улучшилось.

