В США мать 44 часа качала трехлетнего сына на качелях, пока он не умер

В американском штате Мэриленд 24-летняя Ромечия Симмс, страдающая шизофренией, в течение почти двух суток качала на качелях своего трехлетнего сына, в результате чего ребенок погиб от переохлаждения и обезвоживания. Об этом сообщило The Mirror .

Трагедия произошла в парке города Ла-Плата. Как установило следствие, мальчик был жив, когда его мать посадила на качели, однако ночью температура опускалась до примерно +10 градусов, и организм ребенка не выдержал длительного воздействия холода.

Эксперт по психическому здоровью Фил Маклеод пояснил изданию, что при шизофрении граница между реальностью и воображением может размываться до пугающего уровня, что влияет на восприятие происходящего.

Суд признал Симмс невменяемой и установил, что в момент инцидента она не могла отвечать за свои действия из-за тяжелого психического расстройства. Женщину направили на лечение и обязали находиться под наблюдением психиатров.

