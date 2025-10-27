В США стая собак скальпировала пенсионера, пока он доставал почту

В Алабаме семь собак скальпировали пенсионера, пока он доставал почту

В американском штате Алабама семь соседских собак сорвали скальп с 81-летнего мужчины, когда он направлялся к почтовому ящику возле дома. Об этом сообщило издание People .

ЧП произошло 24 сентября в округе Бибб. На мужчину набросились собаки соседей — супругов Уильяма и Лейси Митчелл. Жена пострадавшего попыталась прийти на помощь, однако, передвигаясь с ходунками, упала и также оказалась в опасности.

Пенсионер получил тяжелые травмы: вместе со скальпом он потерял около 50% мышечной ткани. Сейчас мужчина находится в реанимации. Врачи рассматривают возможность ампутации руки и, возможно, ноги из-за стремительно развивающейся инфекции, сообщил адвокат семьи.

По данным издания, в нападении участвовали питбули и их метисы.

Хозяев животных обвинили в ненадлежащем контроле над опасными собаками по так называемому «закону Эмили». Супругов отпустили под залог по пять тысяч долларов для каждого и ожидают суда в декабре. Всех собак поместили в приют округа Бибб.

На днях свора собак загрызла десятилетнего школьника в Красноярском крае.