Свора собак загрызла десятилетнего школьника в Красноярском крае

Бездомные собаки загрызли мальчика в районе СНТ «Теремок» Березовского района. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Искусанное животными тело десятилетнего школьника обнаружили люди, проезжавшие мимо на машине.

По версии следствия, мальчик отправился утром из дома через поле к знакомому пастуху на выпас скота. На пустыре на подростка напала свора собак. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека».

«В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных», — отметили в ведомстве.

Ранее два алабая набросились на школьниц в поселке Першино Челябинской области. Одно их животных укусило девочку за бедро и опрокинуло ее на землю. Из-за падения школьница сломала кисть. Вторая девочка отделалась испугом — алабай вцепился ей в куртку, но не прокусил ее.