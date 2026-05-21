В США сообщили о входе авианосной ударной группы в Карибское море

Авианосная ударная группа США во главе с Nimitz вошла в Карибское море. Об этом сообщило Южное командование США в соцсети X .

Американские военные поприветствовали соединение и перечислили корабли, которые вошли в его состав.

«Добро пожаловать в Карибский бассейн, авианосная ударная группа Nimitz!» — отметили представители командования.

В группу вошли авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent. Американская сторона также заявила, что Nimitz ранее продемонстрировал боевые возможности в разных регионах мира.

«Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива», — сказано в публикации.

Накануне власти США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и еще ряда лиц. Одной из причин такого решения назвали противодействие сговору с целью убийства граждан Соединенных Штатов.