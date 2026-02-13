Atlantic: Зеленский, возможно, пойдет на тяжелую уступку — отказ от востока ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, сможет отказаться от контроля над восточной частью Донбасса. Об этом сообщил один из старейших американских журналов The Atlantic.

«Двое его советников рассказали, что Украина, возможно, готова сделать самую тяжелую уступку: отказаться от контроля над землями на востоке», — заявили авторы материала.

Украинские власти уже обсуждали возможность вынесения вопроса о территориях на референдум.

Зеленский ранее заявил в интервью журналу, что он предпочел бы вовсе не заключать мирное соглашение, чем согласиться подписать невыгодный для украинцев документ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что новый раунд переговоров по Украине состоится в ближайшее время. При этом не указал точное место и дату.