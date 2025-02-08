WP: ВС России ослабили хватку ВСУ на своих опорниках, освободив Дзержинск

Освобождение российской армией Дзержинска (украинское название — Торецк) свидетельствует, что оборона ВСУ трещит по швам. Об этом написало американское издание The Washington Post .

«Российская армия провела непрерывную годичную кампанию на восточном фронте, постепенно ослабляя хватку малочисленных и изнуренных украинских войск на своих опорных пунктах», — написали авторы материала.

Взятие под контроль Дзержинска позволит российским войскам продвинуться в Донецкой Народной Республике.

Об освобождении города Минобороны России сообщило в пятницу. Город освободили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».