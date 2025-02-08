В США сделали резкое заявление о ВСУ после освобождения Торецка

Освобождение российской армией Дзержинска (украинское название — Торецк) свидетельствует, что оборона ВСУ трещит по швам. Об этом написало американское издание The Washington Post.
«Российская армия провела непрерывную годичную кампанию на восточном фронте, постепенно ослабляя хватку малочисленных и изнуренных украинских войск на своих опорных пунктах», — написали авторы материала.
Взятие под контроль Дзержинска позволит российским войскам продвинуться в Донецкой Народной Республике.
Об освобождении города Минобороны России сообщило в пятницу. Город освободили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».
Пожизненно осужденный террорист судился с ФСИН за отсутствие солнечного света
Делегация из Можайска приняла участие в патриотической эстафете в Одинцове
Более 30 человек пропали без вести во время оползня в Китае
Макрон решил увеличить число специалистов в области ИИ
Заупокойную службу в память о героях СВО провели храме в Можайске
В Калининграде арестовали мать мальчика, убитого в Черняховске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте