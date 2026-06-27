В США родителей обвинили в смерти сына, скончавшегося от ожирения

NYP: в США родители умершего от ожирения мальчика предстанут перед судом

Супружеской паре в штате Мичиган в США предъявили обвинение в убийстве второй степени. Их обвиняют в смерти их сына, скончавшегося от ожирения, сообщило издание New York Post .

В семь лет мальчик весил 116 килограммов при росте около 127 сантиметров. Родителей обвинили в том, что их сын не получал элементарной медицинской помощи, за всю жизнь мальчик был у врача лишь однажды.

Матери и отцу вменяют жестокое обращение с ребенком и пренебрежение родительскими обязанностями. Прокуратура установила, что ребенок никогда не посещал школу.

Вскрытие показало, что причиной гибели стала дилатационная кардиомиопатия — заболевание сердечной мышцы. Это заболевание было спровоцировано тяжелым ожирением. В семилетнем возрасте ребенок должен весть 23-33 килограмма.

В России проблема ожирения у детей находится на контроле Минздрава. В ведомстве отметили, что число детей с ожирением увеличивается, при этом в 80% случаев лишний вес ненаследственный.