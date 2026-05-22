В Минздраве обеспокоились ростом случаев ожирения среди детей
Эндокринолог Мокрышева: у 80% тучных детей лишний вес ненаследственный
Число детей с ожирением увеличивается, при этом в 80% случаев лишний вес ненаследственный. Об этом заявила РИА «Новости» директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Дедова Наталья Мокрышева.
По ее словам, к 30 годам такие дети уже рискуют получить инфаркт, инсульт, страдают сахарным диабетом или артериальной гипертензией.
«Это очень тяжелая нагрузка и на систему здравоохранения, и, конечно, на самого человека прежде всего», — подытожила эндокринолог.
Ранее главный внештатный диетолог Минздрава, академик Виктор Тутельян, заявил, что у 56% россиян есть лишний вес, а до четверти страдают от ожирения. Он связал это с популярностью высококалорийной еды и большим количеством соли и сахара в рационе.