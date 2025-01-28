В США резко осадили Зеленского после слов о жертвах холокоста
Риттер: Зеленскому нельзя участвовать в церемонии памяти жертв холокоста
Президента Украины Владимира Зеленского нельзя допускать до церемоний памяти жертв холокоста. Об этом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в соцсети X.
Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что на Украине чтут память жертв геноцида и осуждают нацизм.
«Отцы и деды украинских националистов-бандеровцев, которые сегодня доминируют на Украине, были охранниками во многих из этих лагерей», — сказал Риттер.
По словам экс-разведчика, Зеленскому нужно запретить участвовать в любых церемониях памяти жертв холокоста.
Ранее президент Польши Анджей Дуда напомнил властям Украины о сотрудничестве страны с Адольфом Гитлером и участии в холокосте. Похожее заявление прозвучало в ФРГ. Экс-канцлер Герхард Шредер предложил внимательно изучить учебники истории тем, кто продолжает верить в победу над Россией.