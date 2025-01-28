Президента Украины Владимира Зеленского нельзя допускать до церемоний памяти жертв холокоста. Об этом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в соцсети X.

Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что на Украине чтут память жертв геноцида и осуждают нацизм.

«Отцы и деды украинских националистов-бандеровцев, которые сегодня доминируют на Украине, были охранниками во многих из этих лагерей», — сказал Риттер.

По словам экс-разведчика, Зеленскому нужно запретить участвовать в любых церемониях памяти жертв холокоста.

Ранее президент Польши Анджей Дуда напомнил властям Украины о сотрудничестве страны с Адольфом Гитлером и участии в холокосте. Похожее заявление прозвучало в ФРГ. Экс-канцлер Герхард Шредер предложил внимательно изучить учебники истории тем, кто продолжает верить в победу над Россией.