«Много проблем с прошлым». Украине напомнили о сотрудничестве с нацистами

Президент Польши Дуда напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером

Piotr Nowak/Global Look Press
Фото: Piotr Nowak/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда напомнил властям Украины о сотрудничестве страны с Адольфом Гитлером и участии в холокосте. Свое мнение польский лидер высказал в эфире телеканала Polsat.

«Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны», — сказал он.

Политик пояснил, что речь идет о холокосте, а также взаимодействии с нацистской Германией. Дуда отметил сложность украинско-еврейских отношений того времени, призывая глубоко осмыслить историческое прошлое. По его словам,  у Украины есть еще очень «много трудных тем».

Похожее заявление ранее сделал экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Он предложил заглянуть в учебники истории тем, кто верит в победу над Россией. Таже немецкий политик призвал к переговорам с российской стороной.

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