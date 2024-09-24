Президент Польши Анджей Дуда напомнил властям Украины о сотрудничестве страны с Адольфом Гитлером и участии в холокосте. Свое мнение польский лидер высказал в эфире телеканала Polsat.

«Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны», — сказал он.

Политик пояснил, что речь идет о холокосте, а также взаимодействии с нацистской Германией. Дуда отметил сложность украинско-еврейских отношений того времени, призывая глубоко осмыслить историческое прошлое. По его словам, у Украины есть еще очень «много трудных тем».

Похожее заявление ранее сделал экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Он предложил заглянуть в учебники истории тем, кто верит в победу над Россией. Таже немецкий политик призвал к переговорам с российской стороной.