«От Наполеона до Гитлера». Экс-канцлер Германии посоветовал противникам России вспомнить историю

Шредер посоветовал вспомнить историю тем, кто верит в победу над Россией

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер предложил заглянуть в учебники истории тем, кто верит в победу над Россией. Он призвал к переговорам с Москвой, его слова привела газета Die Welt.

«Я рекомендую всем, кто в это (победу над Россией — прим. ред.) верит, заглянуть в учебники истории. От Наполеона до Гитлера — все потерпели неудачу из-за этого», — напомнил политик.

Шредер отметил, что самым реалистичным сценарием завершения украинского конфликта являются переговоры и компромиссы с Россией. Политик заявил, что Запад зря недооценивает перспективу обострения конфликта на Украине.

Ранее в Германии раскритиковали дружбу Шредера с российским президентом Владимиром Путиным. Его призвали покинуть Социал-демократическую партию ФРГ.