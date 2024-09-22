«От Наполеона до Гитлера». Экс-канцлер Германии посоветовал противникам России вспомнить историю

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер предложил заглянуть в учебники истории тем, кто верит в победу над Россией. Он призвал к переговорам с Москвой, его слова привела газета Die Welt.
«Я рекомендую всем, кто в это (победу над Россией — прим. ред.) верит, заглянуть в учебники истории. От Наполеона до Гитлера — все потерпели неудачу из-за этого», — напомнил политик.
Шредер отметил, что самым реалистичным сценарием завершения украинского конфликта являются переговоры и компромиссы с Россией. Политик заявил, что Запад зря недооценивает перспективу обострения конфликта на Украине.
Ранее в Германии раскритиковали дружбу Шредера с российским президентом Владимиром Путиным. Его призвали покинуть Социал-демократическую партию ФРГ.
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