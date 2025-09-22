Зеленский предложил отправить войска ВСУ в Турцию и Британию

Зеленский внес в Раду законопроект об отправке военных ВСУ в другие страны

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о направлении подразделений ВСУ в другие страны, в том числе в Турцию и Великобританию. Об этом говорится в карточке документа, опубликованного на сайте Верховной рады.

В случае принятия закона украинские власти смогут направить для выполнения задач «нацбезопасности и обороны» военнослужащих Военно-морских сил ВСУ в указанные страны. Там солдаты смогут проходить обучение на военных кораблях.

По данным «Страна.ua», в Турцию планируют отправить корвет «Гетман Иван Мазепа» с экипажем свыше 106 человек. В Великобританию, предположительно, направят пять противоминных кораблей.

В марте Зеленский подписал закон, позволяющий направлять подразделения ВСУ за границу для обеспечения безопасности Украины во время военного положения. По мнению президента, нахождение украинских военных за рубежом ускорит получение техники.