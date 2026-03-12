В США ребенок увидел на кухне незнакомку без штанов с миской хлопьев
В штате Миссури полиция арестовала женщину, которая пробралась на чужую кухню и решила поесть там хлопьев. Об этом сообщило издание People.
Взломщицу увидел ребенок, который почувствовал запах горелого, спустился вниз и обнаружил на кухне незнакомку без обуви и штанов. Ее талия была обернута курткой.
Чужачка гладила собаку, рядом стояла миска с молоком и хлопьями. Предположительно, женщина собиралась готовить, так как включила плиту. Ребенок тут же побежал рассказывать об увиденном маме, та вызвала правоохранителей.
Полиция опознала преступницу как Теару Джоанн Смит, при аресте она хихикала и говорила что-то несвязное. Выяснилось, что американка находилась под воздействием наркотиков.
