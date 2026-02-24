В США серийной убийцей оказалась проститутка

Американка Ребекка Оборн получила пожизненный срок за отравление мужчин фентанилом. От рук серийной убийцы погибли четыре человека, сообщила газета The Independent .

Оборн занималась проституцией в Колумбусе. Некоторых мужчин она травила фентанилом, чтобы обокрасть. С декабря 2022 года по июнь 2023 года от передозировки этим быстродействующим синтетическим опиоидом погибли четыре клиента возрастом от 30 до 64 лет. Еще один, 61-летний Ричард Бикслер, выжил.

Женщина признала вину. В ее оправдание адвокат Марк Хант заявил, что в детстве подсудимая подвергалась насилию.

«Если бы она не призналась в этом, вы бы вообще не добились справедливости», — сказал он.

Суд дал Оборн к четыре пожизненных срока тюрьмы с правом на условно-досрочное освобождение через 60 лет. К моменту вынесения приговора ей исполнилось 35 лет.

