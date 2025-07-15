США смогут заработать 600 миллиардов долларов на пошлинах

США могут получить 600 млрд долларов в год от введенных Трампом пошлин

В случае введения всех запланированных пошлин на импорт таможенные поступления в федеральный бюджет США могут увеличиться почти в восемь раз — до 600 миллиардов долларов в год. Такой прогноз дал аналитик компании «Эйлер» Барри Эрлих в беседе с РИА Новости .

«По нашим оценкам, после вступления в силу всех ввозных пошлин, анонсированных президентом Трампом, ежегодные таможенные поступления в федеральный бюджет могут составить порядка 600 миллиардов долларов, или около 0,5% ВВП», — заявил аналитик.

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп ужесточил торговую политику: ввел пошлины на товары из Мексики и Канады, повысил тарифы для Китая, а затем объявил о новых сборах на сталь, алюминий и автомобили.

В апреле администрация Трампа предложила ввести базовую ставку в 10% на весь импорт, а также повышенные «взаимные» пошлины для отдельных стран. Однако уже через неделю повышение тарифов приостановили, и США начали переговоры с торговыми партнерами.

Летом, недовольный ходом переговоров, Трамп разослал странам уведомления о повышении тарифов с 1 августа — от 10% до 70%. Под угрозой более высоких пошлин оказались Бразилия, ЕС, Мексика, Индонезия, Южная Корея, Япония и ряд других государств.

Эрлих также отметил, что дополнительные доходы от пошлин могут компенсировать примерно половину сокращения налогов, предусмотренного новым бюджетным законодательством. При этом дефицит бюджета США, по его мнению, останется на текущем уровне — чуть более 6% ВВП.