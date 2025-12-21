Spectator: ЕС должен наладить диалог с Россией, не затягивая конфликт на Украине

Европейским лидерам следует налаживать отношения с Россией и не мешать урегулированию конфликта на Украине, но они увлеклись бесполезной и агрессивной риторикой. Таким мнением поделился эксперт Марк Галеотти в своей статье для журнала Spectator .

По его словам, коалиция желающих, сформированная премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном, уже должна была разработать какую-либо стратегию, предлагающую реалистичную и значимый путь к установлению мира на Украине.

«Если построение такой стратегии выходит за рамки коллективного ума и воли Европы, то, возможно, [президент России Владимир] Путин прав, не прислушиваясь к нам», — говорится в материале.

Галеотти также добавил, что агрессивные заявления лидеров ЕС значительно осложнили перспективу для формирования основы для мирных отношений с Россией в будущем.

Ранее в США заявили, что западные лидеры обиделись на Путина после его слов о подсвинках. Это заявление российского лидера попытались перевести британские журналисты, получив в итоге «маленьких хрюшек».