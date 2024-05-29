В США рассказали об отказе Китая от помощи России из-за Байдена

Китайский лидер Си Цзиньпин якобы был готов поставить оружие России, но отказался идти на этот шаг после телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом. Такое заявление сделал в колонке для газеты The Washington Post (WP) обозреватель Дэвид Игнейшес.

В материале он ссылается на источники в администрации президента. По их данным, Китай якобы был готов передать российской стороне оружие сразу после начала спецоперации. Однако в марте 2022 года лидеру КНР позвонил Байден. Он сообщил, что США примут ответные меры.

Как отметил журналист, эти слова спровоцировали «гневную реакцию» Си. Председатель КНР даже спросил, не угрожает ли ему Байден. Как утверждают источники Игнейшеса, после этой беседы Си Цзиньпин отказался поставлять оружие России напрямую.

Председатель КНР якобы поручил бывшему вице-премьеру Госсовета Китая Лю Хэ проконтролировать оказание скрытой помощи России в боевых действиях. А Украине и ее западным союзникам передал предложения о мирном решении конфликта, указал Игнейшес.