Зеленский решил рассорить США и Китай

Аналитик Меркурис: президент Украины Зеленский намерен столкнуть США и Китай

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться создать конфликтную ситуацию между Соединенными Штатами и Китаем. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью для Youtube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Сложно действительно понять, что у Зеленского в голове, но, возможно, он говорит себе: " <…> Мы могли бы превратить эту историю в [противостояние] США с Китаем в той же степени, в которой это происходит между США и Россией», — заявил Меркурис.

Ранее глава украинского государства заявил, что российские корректируемые авиабомбы наносят ощутимый урон ВСУ. По его словам, у Украины нет такого количества средств ПВО, чтобы противостоять ударам такого типа оружия.

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