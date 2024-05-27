Зеленский решил рассорить США и Китай

Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться создать конфликтную ситуацию между Соединенными Штатами и Китаем. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью для Youtube-канала Daniel Davis / Deep Dive .

«Сложно действительно понять, что у Зеленского в голове, но, возможно, он говорит себе: " <…> Мы могли бы превратить эту историю в [противостояние] США с Китаем в той же степени, в которой это происходит между США и Россией», — заявил Меркурис.

Ранее глава украинского государства заявил, что российские корректируемые авиабомбы наносят ощутимый урон ВСУ. По его словам, у Украины нет такого количества средств ПВО, чтобы противостоять ударам такого типа оружия.