В США рассказали о провокации ЦРУ у российской границы

Беспорядки в Грузии координирует американское Центральное разведуправление, которое пытается отвлечь внимание российского лидера Владимира Путина от ситуации на Украине. Такое заявление сделал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью на YouTube-канале Dialogue Works .

«Подозреваю, что происходящие [беспорядки в Грузии] координирует ЦРУ. Мы пытаемся отвлечь внимание Путина от Украины, устраивая хаос в других местах», — отметил он.

Офицер назвал Грузию самым подходящим местом. У Соединенных Штатов в постсоветской республике «много давних связей», уточнил он.

По его мнению, раньше власти РФ вряд ли беспокоились насчет влияния ЦРУ на Грузию. Однако на нынешние действия американских агентов российское руководство может обратить внимание. Если США будут раздувать «цветные революции» у границ РФ, Путину придется решать эти вопросы, добавил Уилкерсон.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты пересмотрят двустороннее сотрудничество с Грузией. Причиной такого решения стала ситуация вокруг закона об иноагентах.