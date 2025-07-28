«Угрожает Европе». В США раскрыли позицию Трампа по России

Президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве Россией для того, чтобы надавить на Евросоюз. Ему нужно, чтобы европейцы более охотно соглашались заключать выгодные ему торговые сделки, сообщил отставной американский полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X .

По его словам, конфронтация главы Белого дома с Россией по поводу Украины является ценой, которую США платят за капитуляцию ЕС перед требованиями Трампа по торговле.

«Конфронтация Вашингтона с Москвой усиливает влияние глобалистской элиты на европейских лидеров и подкрепляет ложь о том, что Россия угрожает Европе», — написал он.

Макгрегор добавил, что эта договоренность ведет США к столкновению с Россией, причем американские вооруженные силы к этому не готовы.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп достигли торговой сделки 27 июля, договорившись о применении 15-процентной пошлинной ставки почти ко всем товарам, экспортируемых из ЕС в США. Помимо этого, европейцев обязали закупать у американцем вооружение, ядерное топливо и сжиженный природный газ.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил Трампа, что он, предъявляя Москве жесткие ультиматумы, готовит почву для предстоящего конфликта.