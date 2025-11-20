Президента Украины Владимира Зеленского до сих пор не устранили только потому, что это может быть невыгодно России. таким мнением американский аналитик Марк Слебода поделился в эфире YouTube-канала .

«Преимущество, которое Россия действительно может получить от скандала на Украине, заключается в том, что любая дестабилизация режима играет ей на руку. Так что я уверен, что русским все это тоже очень интересно», — сказал он.

Дело в том, что Зеленского мог бы заменить более компетентный человек, принимающий рациональные решения, поэтому его невыгодно устранять.

Ранее китайские журналисты заявили, что американская администрация может отстранить украинского лидера от власти, используя коррупционный скандал. ФБР контролирует дело бизнесмена Тимура Миндича.

Британский журналист Александр Меркурис отметил, что Зеленский оторван от реальности и не признает катастрофу для ВСУ на фронте. Он не исключил, что главу киевского режима скоро могут заменить на другого политического лидера.