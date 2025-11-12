Аналитик Меркурис: если Зеленского уберут в ближайшее время, ничего не изменится

Российские вооруженные силы демонстрируют беспрецедентный темп наступления, который президент Украины Владимир Зеленский не желает признавать. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала .

Эксперт охарактеризовал сложившуюся ситуацию как полное отключение украинского руководства от объективной реальности. Он сравнил позицию Зеленского с поведением людей, которые уходят в вымышленный мир перед лицом катастрофы.

«Это тотальная оторванность от реальности, когда человек просто не замечает плохих новостей, которые накапливаются со всех сторон», — пояснил Меркурис.

По его словам, новости стали настолько плохими, что Зеленский даже не может больше говорить об этом. Аналитик допустил возможность скорой замены нынешнего украинского лидера на другого политического деятеля, однако это не приведет к изменению антироссийского курса Киева.

«Я не верю, что это заставит кого-либо в Киеве пойти на новые уступки русским», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что вся политическая структура Украины была организована в чисто антироссийском ключе после событий 2014 года.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал, что визит Зеленского в Херсон прошел в атмосфере страха. Кроме того, по мнению сенатора, украинскому лидеру плевать на людей, проживающих в Херсоне, украинскому президенту нужна «территория».