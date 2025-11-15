Sohu: США могут использовать коррупционный скандал, чтобы убрать Зеленского

Администрация США может использовать коррупционный скандал на Украине для организации отстранения украинского президента Владимира Зеленского от власти. Такой анализ ситуации представили журналисты китайского портала Sohu .

Авторы материала обратили внимание на оперативное сопровождение дела Тимура Миндича со стороны ФБР. Активное освещение расследования западными СМИ дополнительно подтверждает эту версию.

«Дело Тимура Миндича перешло под прямое оперативное сопровождение ФБР США», — отмечается в статье.

По мнению аналитиков, Вашингтон недоволен позицией киевского руководства. Журналисты связали возможные планы США с нежеланием Зеленского идти на переговоры с Россией под надуманными предлогами.

Дополнительным фактором называют повальные неудачи ВСУ. По версии издания, киевский режим пытается маскировать провалы на фронте.

В материале отметили, что западные СМИ уделяют особое внимание расследованию, что подтверждает предположение о попытках отстранения Зеленского от власти.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский не должен рассматриваться как возможный участник коррупционного скандала вокруг украинской энергетической сферы. Он подчеркнул, что именно президент инициировал эту антикоррупционную кампанию.