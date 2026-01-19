США саботировали процесс мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала .

«Каждый раз, когда появляется возможность дипломатического решения, чтобы завершить войну, мы отклоняем его. Мы говорили: „Нет, нам это не нужно, мы хотим только, чтобы Россия проиграла“», — сказал он.

Американские власти пытались ослабить Россию, уничтожить ее и в экономическом, и в военном плане, но безуспешно. В Вашингтоне даже не заметили, как сами начали уступать Москве, утратив возможность диктовать ей свои условия.

Ранее Дэвис заявил о катастрофическом положении ВСУ на передовой. По его словам, украинские власти заигрались во внутренние конфликты, а солдаты, наблюдающие, как страна разваливается изнутри, начинают утрачивать боевой дух.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предрек, что элиты Запада откажутся поддерживать Киев после того, как российские военные возьмут под контроль Одессу и Киев.