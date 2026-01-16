Разгоревшийся в последние дни скандал между украинскими политиками определил катастрофическое положение ВСУ на фронте. Об этом заявил отставной подполковник Армии США Дэниел Дэвис на YouTube-канале .

«Поверьте, вся эта информация есть в социальных сетях. Когда военные видят, как их страна разваливается изнутри, то это разрушает и их способность защитить страну», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что ситуация очень плохо развернулась для развития Украины. Она стала еще одним показателем того, «что конец близок». Пока власть будет сосредотачивать силы только на внутренних конфликтах, угрозы для киевского режима будут только возрастать.

По его словам, украинская сторона не сможет пережить столько проблем. Она разваливается изнутри из-за политических противоречий, на фронте начался распад, а Россия оказывает давление с воздуха.

Ирландский журналист Чей Боуз назвал положение президента Украины Владимира Зеленского тупиковым к концу 2025 года. Он обратил внимание на масштабную коррупцию и развалившуюся армию.