В США раскрыли главный страх Зеленского
Полковник Квиатковски: Зеленский боится своего ближайшего окружения
Президент Владимир Зеленский испытывает страх только перед своим ближайшим окружением. Об этом заявила полковник армии США в отставке Карен Квиатковски на YouTube-канале.
По ее словам, Зеленский не боится европейских политиков или американского лидера Дональда Трампа.
«Сначала он говорит президенту США одно, потом возвращается на Украину и говорит другое, а в итоге не выполняет ни одно из обещаний», — отметила аналитик.
Квиатковски считает, что Зеленский должен покинуть свой пост, ведь он утратил легитимность, иначе о прекращении огня не может быть и речи.
Ранее Зеленский в беседе с журналом Time заявил, что в бюджете Украины не осталось денег на нужды армии, поэтому спонсировать ВСУ должны Европа и Соединенные Штаты.
В марте стало известно, что на Украине начали серьезную подготовку к тому, чтобы Зеленский выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок.