Президент Владимир Зеленский испытывает страх только перед своим ближайшим окружением. Об этом заявила полковник армии США в отставке Карен Квиатковски на YouTube-канале.

По ее словам, Зеленский не боится европейских политиков или американского лидера Дональда Трампа.

«Сначала он говорит президенту США одно, потом возвращается на Украину и говорит другое, а в итоге не выполняет ни одно из обещаний», — отметила аналитик.

Квиатковски считает, что Зеленский должен покинуть свой пост, ведь он утратил легитимность, иначе о прекращении огня не может быть и речи.

Ранее Зеленский в беседе с журналом Time заявил, что в бюджете Украины не осталось денег на нужды армии, поэтому спонсировать ВСУ должны Европа и Соединенные Штаты.

В марте стало известно, что на Украине начали серьезную подготовку к тому, чтобы Зеленский выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок.