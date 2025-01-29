В США раскрыли детали решения Трампа лишить Украину помощи

NYT: Трамп приостановил оказание военной помощи Украине

Will Oliver - Pool via CNP
Фото: Will Oliver - Pool via CNP/Global Look Press

Решение президента США Дональда Трампа лишить Украину помощи затронуло военную сферу. Об этом сообщила газета The New York Times.

Указ охватил большую часть программ военной и силовой помощи, которую распределял Государственный департамент США. Ее получали Украина, Тайвань и Иордания. Военную помощь Израилю и Египту приостанавливать не будут. Также указ не распространяется на оказание экстренной продовольственной помощи.

По подписанному Дональдом Трампом документу, Украина и другие страны не будут получать от США ресурсы в течение 90 дней. В Соединенных Штатах хотят оценить, насколько оказываемая помощь соответствует интересам государства.

Украинские власти выразили беспокойство по поводу решения Трампа. Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко назвал перемены очень большим вызовом для Киева.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте