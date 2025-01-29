В США раскрыли детали решения Трампа лишить Украину помощи

Указ охватил большую часть программ военной и силовой помощи, которую распределял Государственный департамент США. Ее получали Украина, Тайвань и Иордания. Военную помощь Израилю и Египту приостанавливать не будут. Также указ не распространяется на оказание экстренной продовольственной помощи.

По подписанному Дональдом Трампом документу, Украина и другие страны не будут получать от США ресурсы в течение 90 дней. В Соединенных Штатах хотят оценить, насколько оказываемая помощь соответствует интересам государства.

Украинские власти выразили беспокойство по поводу решения Трампа. Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко назвал перемены очень большим вызовом для Киева.