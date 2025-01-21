Власти Украины обеспокоились указом Трампа о приостановке помощи другим странам

Власти Украины выразили обеспокоенность решением нового президента США Дональда Трампа приостановить помощь другим странам на 90 дней. Для страны это станет вызовом, заявил в эфире украинского издания «Новости. LIVE» депутат Верховной рады Тарас Тарасенко.

«Для нас этот вызов очень большой, потому что это 90 дней», — сказал он.

По словам Тарасенко, пока неизвестно, на какие проекты и когда начнет распространяться приостановка. Он заявил, что в посольстве США уверили, что проекты, начатые в 2024 году, продолжат реализовываться и далее. А сотрудники Агентства США по международному развитию USAID и международной некоммерческой организации IREX сказали, что предусмотрели финансирование на три месяца вперед.

Депутат надеется, что указ направлен на то, чтобы провести аудит, который не обнаружит нецелевого использования Украиной выделенных Соединенными Штатами средств.

После инаугурации новоизбранный президент США подписал исполнительный указ о переоценке и перегруппировке американской помощи иностранным государствам. Согласно принятому документу, оказание помощи приостановили на 90 дней.